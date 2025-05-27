Özel'den Erdoğan'a: Cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.”

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Partisinin grup toplantısında konuşan Özel şunları söyledi:

* İsmet Paşa’ya söylediği her sözü 65 yıl sonra o darbeden bir başka darbeye girişen cunta başına şimdiden iade ediyorum. İsmet Paşa cumhurbaşkanı olarak geldi, seçimi kaybedince devretti. Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Sen başbakan olarak geldin, cumhurbaşkanı oldun ama cunta başkanı olarak siyaseti noktalıyorsun.

‘Hakimlere ‘Benim dediğimi yapmazsam seni sürerim’ diyorlar’

* Bu darbe iktidar tarafından geleceğin iktidarına korkakların yaptığı darbedir. 19 Mart darbesinden üzerinden 69 gün geçti. Beşinci dalgada 25 kişi tutuklandı. Ekrem beyin yakın arkadaşları teker teker gözaltına alınıp tutuklandı. Kadriye (Kasapoğlu / Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü) hanımın 14 yaşında evladı var Çınar; bugün yaş günü.

* Ceza kanununa göre aynı meseleden biri hakim saldıysa; tekrar gözaltına alamazsın. Savcı kafaya tutuklamayı koymuş, talimatı almış. Hakimlere şunu söylüyorlar; benim dediğimi yapmazsam seni sürerim. Bir savcı, üç hakim de bunların arkasına sığınıp turpun büyüğünü arıyorlar.

Genel Başkanımız Özgür Özel, partimizin TBMM grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/05aVGCEyKW — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 27, 2025

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