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Yaramazlara biraz batar!

Özel'den 1 Mayıs açıklaması: Sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacaklarını söyledi: “Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik.”

Fotoğraf: AA

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) düzenlenen ikinci dalga operasyon hakkında şunları söyledi:


“İki hafta kadar önce yandaş basında önce 100 kişi daha alınacak dediler, sonra 50’ye düştü, nitekim Cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı; belki bir elli daha hazırlıyorlardır.

Gözaltına alma operasyonları artık cumartesi sabahları olabilir; borsa kapalı, piyasalar az etkilensin kaygılarıyla.

Savcılar herkesi avukatsız sorguya alıyor, tamamen hukuksuzluk. Bir etkin pişmanlık çıktı, onda da Ekrem Başkan’a bağlanan bir şey yok. Şimdi dördüncü faz, yeni 50 kişiyle deneyecekler. Delil bulamadıkça deliriyorlar.”

Özel erken seçim ve İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkındaysa şunları söyledi:

“Erdoğan’dan erken seçim ya da İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, meydan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz.”

CHP lideri neden Taksim yerine Kadıköy’ü tercih ettikleriniyse şöyle açıkladı:

“Perşembe günü 1 Mayıs. Son dakika değişiklik olmazsa DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile Kadıköy’de olacağım. Ama Türk-İş mitingine de CHP olarak katılacağız. Eğer sendikalar Taksim deseydi, biz de Taksim derdik. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İşçi Bayramı. Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik.”

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