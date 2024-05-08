Özel ‘yumuşamayı’ sevmedi, normalleşme istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasette başlattığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ‘yumuşama‘ dediği sürece normalleşme dedi.

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Özel parti genel merkezinde Habertürk’ten Fevzi Çakır ve Esra Toptaş’a konuştu. Özel’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Şüphesiz yeni dönem başladı. Bu dönem mücadelenin hem en sert verileceği dönem. Atanmayan öğretmenler, mülakat mağdurları, müfredata itiraz eden herkesi İstanbul’da Saraçhane’de mitinge davet ettik.

*Siyaset küslükle yapılmaz. Yumuşama lafını sevmiyorum, normalleşme.

Geçen gün sayın Bahçeli’yi ziyaret ettim. Yedi yıl sonra ilk temas diye gazeteler yazmış. Böyle bir şey olmaz. 22 yılda ikinci kez bir araya geldiler, dendi. Bunlar doğru değil. Müzakereyi yapacağız, isteklerimizi sıralayacağız, yerine gelirse teşekkür gelmezse tepki göstereceğiz. Gerçek demokrasilerde el sıkışmayan liderler olmaz. Kısa süreli tansiyonlar olur. Yıllar süren küslükler olmaz.

*Son bir ayda devletle ilgili iki şey söyledim. Devletle millet yarışırsa millet kazanır. Bu seçimde birileri devletle milleti yarıştırdı. TRT’de ana muhalefetin reklamlarını yayınlattırmayarak, AA’da kaynağında sansür uygulayarak, kendi partilerini başarısı için kullanarak birileri devleti arkasına aldı. AK Parti devletin partisi haline getirildi karşısında biz vardık. Zaman zaman yanlışlarımız oldu. Türk insanı devletini sever, ben de severim. Devletine laf söyletmez. Ama birileri devleti siyasete alet edip, millete istikamet göstermeye çalışırsa kaybeder.

‘Erdoğan’a dosya sundum’

*Ben sayın cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmede ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Filistin için sol ve sosyalist partilere yazdığım mektuplar, SPD konuşmam, Türkçeleri sayın cumhurbaşkanına verdiğim dosyalar da var. Benim yurt dışına gitmeden önce Dışişleri’nden brifing almam lazım. O ülkeyle ilgili iş birliğimiz ne noktada, sorunlar neler? Benden ne beklersiniz? Üzerinde mutabık olmadığım konu varsa o zaman söylerim. Müştereklerde birleşiyor olmamız lazım.