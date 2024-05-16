Özel umduğunu bulamadı: Yargıtay ataması ‘normalleşme’ye uygun değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımayan ismi Yargıtay’a atamasını ‘normalleşme’ye aykırı buldu.

2 Mayıs’ta Erdoğan ve Özel AKP Genel Merkez’de bir araya gelmişti. Görüşme siyasette ‘yumuşama’ olarak nitelenmişti.

Erdoğan dün Yargıtay başsavcılığına Muhsin Şentürk’ü atadı. Şentürk, AYM’nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan 3’üncü Daire’nin başkanıydı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavvat Dervişoğlu’nu ziyaret eden Özel, basın toplantısında bu atamaya sözlerle eleştirdi:

“Yargıtay seçimindeki sonuç sayın Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Her fırsatta yeni bir anayasadan bahsediyorlar. Ben de diyorum ki önce mevcut anayasaya uyun sonra yeni anayasa isteyin.

Mevcut anayasaya uymamanın baş kahramanını, en çok oyu almamasına rağmen dün gece yarısı atıyorsunuz. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay başsavcısı atıyorsanız, sizin anayasa ihlalindeki ısrarınız sürüyor demektir. Bundan sonra nasıl normalleşecek bu ülke? Yüksek yargı bu tür pazarlıkların yapılacağı yer değildir.”