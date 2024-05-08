Özel topa tutuldu: Erdoğan’ın kapı dışarı ettiği trolleri misafir etmek mi?

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ü makam odasında ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada topa tutuldu.
Daha önce AKP’nin amiral gemilerinden Yeni Şafak’ta çalışan Karagöz, birçok kez kritik konularda toplumun sinir uçlarına dokunmuştu. Bunların son örneği, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızı H.K.G.’nin cinsel istismara uğramasını aklamaya çalışmasıydı.
Karagöz, “Terörist çalıştırılıyor” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de (İBB) hedef almıştı.
Karagöz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’yla yediği yemeğin izinsiz çekilmiş görüntülerini paylaşarak şarap içmesine gönderme yapmıştı. Murat Ongun ‘karalama’ girişimini eleştirmişti.
Karagöz, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyaretiyle ilgili bir fotoğrafı paylaşarak “Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri” yazmıştı. Kamuoyu bunu Alevilere yönelik bir söylem olarak algılayıp tepki göstermişti. Karagöz eleştirenleri ‘şizofren’ diye nitelemişti.
Karagöz, bir televizyon programında Deniz Gezmiş’e itibarının iade edilmesi konuşulduğu sırada “Türkiye’nin bir banka hırsızına iade edeceği hiçbir itibarı yoktur” demişti.
Özel’in Meclis’teki makamında ağırladığı Karagöz X hesabından görüşmeyi şu sözlerle duyurdu: “Sayın Özgür Özel, yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.”
Bu paylaşımdan sonra birçok Özgür Özel’e tepki yağdı. Onlardan bazıları şöyle: