Özel topa tutuldu: Erdoğan’ın kapı dışarı ettiği trolleri misafir etmek mi?

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ü makam odasında ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyada topa tutuldu.

Fotoğraf: Taha Hüseyin Karagöz

Daha önce AKP’nin amiral gemilerinden Yeni Şafak’ta çalışan Karagöz, birçok kez kritik konularda toplumun sinir uçlarına dokunmuştu. Bunların son örneği, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızı H.K.G.’nin cinsel istismara uğramasını aklamaya çalışmasıydı.

Karagöz, “Terörist çalıştırılıyor” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de (İBB) hedef almıştı.

Karagöz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’yla yediği yemeğin izinsiz çekilmiş görüntülerini paylaşarak şarap içmesine gönderme yapmıştı. Murat Ongun ‘karalama’ girişimini eleştirmişti.

Sevgili gazeteci kardeşim; Ekrem Bey’in eşiyle hafta sonu geçirdiği zaman kimseden gizli değildir. Ailesine, eşine zaman ayıran ve birlikle vakit geçirenleri karalamak size bir şey kazandırmaz. Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin der, geçeriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 20, 2022

Karagöz, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyaretiyle ilgili bir fotoğrafı paylaşarak “Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri” yazmıştı. Kamuoyu bunu Alevilere yönelik bir söylem olarak algılayıp tepki göstermişti. Karagöz eleştirenleri ‘şizofren’ diye nitelemişti.

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tokat ziyaretinden



Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri



Güzel fotoğraf pic.twitter.com/m5kb4ZD4mi — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) October 21, 2022

Karagöz, bir televizyon programında Deniz Gezmiş’e itibarının iade edilmesi konuşulduğu sırada “Türkiye’nin bir banka hırsızına iade edeceği hiçbir itibarı yoktur” demişti.

Özel’in Meclis’teki makamında ağırladığı Karagöz X hesabından görüşmeyi şu sözlerle duyurdu: “Sayın Özgür Özel, yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.”

Bu paylaşımdan sonra birçok Özgür Özel’e tepki yağdı. Onlardan bazıları şöyle:

Şu fotoğrafı vermek en basit ifadeyle ayıptır!

Sadece işini yapmaya çalışan, gazetecilikten başka bir şeyle uğraşmadan, onurunu korumaya çalıştığı için sosyal medyada defalarca linç ettirilen bizlere ayıptır!

Kalanını da yarın sabah konuşacağız! pic.twitter.com/gDbrWPRJun — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) May 7, 2024

Taha Hüseyin Karagöz denen Kaşalot ile görüşen ve fotoğraf çektiren Özgür Özel'in düştüğü durum eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan farklı olmamış. Her ikisinin de kötü niyetle yapmadıkları aşikar ama bu insanların sorunu aynı. Çevrelerinde yönlendiren liyakatlı insan yok. pic.twitter.com/Y6y5JiQd35 — Alphan Manas (@alphanmanas) May 8, 2024

Özgür Özel'in Taha Hüseyin Karagöz adlı insan formuna bürünmüş trolü makamında kabul etmesini anlamaya çalışmam, çünkü midem kaldırmaz!

CHP'ye ne, neler oluyor?

Yazıklar olsun, demek için belki erken ama itiraz etmek için de daha fazla gecikmem! pic.twitter.com/pZJgLMLe1x — Nevzat Çelik (@NevzatNevzatC) May 8, 2024

Özgür Özel’in birlikte fotoğraf verdiği Taha Hüseyin Karagöz’e ait bir haber. Yaşadaydı Kadir Mısıroğlu’nu da konuk eder miydiniz acaba @eczozgurozel pic.twitter.com/e6OYYsxLsm — Oğuzhan Atsız (@oguzzatsiz) May 7, 2024

O kadar sorun varken biz niye bu saçmalıkları konuşmak zorunda kalıyoruz? Taha Hüseyin Karagöz gibi kapıya dahi yaklaştırılmaması gerekenler niye ağırlanıyor? Bunların yüzünden bedel ödeyen, ırgalanan, aşağılanan, onuru çiğnenen insanlara saygısızlıktır bu. pic.twitter.com/M1WWKN9Kbg — Cansu (@cns__dmr__) May 7, 2024

24 saat önce Denizleri anıp 24 saat sonra saray soytarısını makamında ağırlayamazsın Özgür Özel. Karar ver hangisi gerçek Özgür Özel! pic.twitter.com/fELdF1d55T — Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) May 7, 2024

CHP lideri Özgür Özel, Taha Hüseyin Karagöz'ün, İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G.'nin dini nikah adı altında cinsel istismara uğraması olayını aklamaya çalışan biri olduğunu unuttu mu yoksa bile bile mi görüşüyor? https://t.co/dL8A1UuSFR pic.twitter.com/QbXRUHicYs — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 7, 2024

Özgür Özel'in Taha Hüseyin Karagöz'den sonra makamında kabul etmesi muhtemel akpliler tam liste pic.twitter.com/YLqyNG4Lst — Fatih Koparan (@ifkoparan) May 7, 2024

Gazeteci Fatih Altaylı:



"Özgür Özel'e 'Taha Hüseyin Karagöz'le görüşmeniz lazım' diyen kimse, CHP içindeki hain o'dur.



Kim ona Taha Hüseyin Karagöz'e prezante ettiyse, Özgür Özel onu yanından uzaklaştırsın. Sarayın CHP'ye yerleştirdiği adam o kişidir, net." pic.twitter.com/X04yEU4OMk — Ozan Balık (@ozan_blk07) May 8, 2024

Özgür beyin normalleşme çabaları ayrı bir tartışma konusu, ancak, Deniz Gezmiş için

"Türkiye'nin bir banka hırsızına iade edeceği hiçbir itibarı yoktur" diyen Taha Hüseyin Karagöz'ü bugün, üstelik bugün, kabul etmesi karşısında şimdilik sadece pes diyorum. — Aydın Sezer (@AydinSezer06) May 7, 2024

Sn Özgür Özel



Ekrem imamoğlu, 3-4 yıl önce Nagehan Alçı ile otobüste röportaj yaptı diye ensesinde boza pişirdik…



Taha Hüseyin Karagöz isimli Akit gazetesinin Medya Trolü, 10 tane Nagehan'dan daha beter ve kalitesiz. Atatürk düşmanı bir müptezel



Pişeceğim diye yanmayın… pic.twitter.com/QOA3KVOEAP — AvAliDvrmAn (@AvAliDvrmAn) May 7, 2024