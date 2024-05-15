Özel, tansiyonun düşmesi için hukuk devletine dönülmesini istedi

Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan soruşturmalarının en yüksek tansiyon kaynakları olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hukuk devletine dönme çağrısında bulundu.

Özgür Özel. (ANKA)

Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80’inci Genel Kurulu kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Özel, son günlerin en temel gündemlerinde olan Ateş ve Kaplan davalarına dikkat çekti:

“Bugün Türkiye’nin en yüksek iki tansiyonundan bir tanesi Sinan Ateş davası, bir diğeri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıdır. Eğer hukuk devletine dönerseniz, bugün bu salondaki herkesin arasında, ‘Ne oluyor? Nasıl okumak lazım?’ sorusuna cevap aramayız.

Hukuk devleti varsa, hukukçular vardır. Bizim adımıza, hepimiz adına gereğini yaparlar. Ben tüm hukukçulara, yüksek yargının çok değerli başkanlarının varlığında tekrar hukuk devletine dönüş için kuvvetli bir anayasal bilinç, hukuka güven, hukukçuya güvenin sağlandığı bir Türkiye’de hep birlikte el sıkışmanın, hep birlikte kucaklaşmanın özlemini duyduğumuzu hatırlatıyorum.”