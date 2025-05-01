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Yaramazlara biraz batar!

Özel: Taksim, bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır” dedi.

Fotoğraf: CHP

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) Kartal’da düzenlediği 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına katılan Özel, gelecek yıllar için Taksim çağrısı yaptı:


“Bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef tekleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır. Taksim meydanını kendi iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz, bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar, Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır.

Bugün Türkiye’de Taksim’e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Bunların dizleri titriyor, o yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar.”

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