Özel: Sinan Ateş iddianamesi gerçekleri gizlemeye çalışıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamenin pek çok gerçeği gizlemeye çalıştığını söyledi.

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Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı.

Ancak hazırlanan iddianamede kritik çoğu detay görmezden gelindi. Azmettiriciler cinayetin gerekçeleri iddianamede yer almadı.

Bu duruma CHP lideri Özel’den tepki geldi:

“Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız.”