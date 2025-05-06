Özel: 'Seni uyarıyoruz' diyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendisine yapılan yumruklu saldırıyla ilgili “Bunu yaptıranlar ‘Bu mitingler devam ederse, sokakta mücadeleye devam edersen seni uyarıyoruz’ diyorlar” dedi.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 4 Mayıs’taki cenazesinden önce Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni düzenlenmiş, törene katıldıktan sonra AKM’den ayrılan Özel’e kalabalıktan sıyrılan biri tokat atmıştı.

Gözaltına alınan 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürdüğü, ikisini de yaraladığı, buna karşın 2020’de şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğunu açıklamıştı.

Beyoğlu’nda ruhsatsız bir otelde konakladığı ortaya çıkan Tengioğlu halen gözaltında.

Saldırıya ilişkin Halk TV‘den İsmail Saymaz’a konuşan Özel, “Sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var. Bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan mümkün değil, mutlaka yönlendirildi” dedi.

Özel’in açıklamaları özetle şöyle:

‘Yüzde yüz yönlendirildi’

* (Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun “CHP’nin gençleri sokağa çağırmasına öfkeliydim” sözleri) Onu yollayanların vermeye çalıştığı mesaj bu… Ona bunu yaptıranlar “Sokak çağrın, bu mitingler devam ederse, sokakta mücadeleye devam edersen seni uyarıyoruz” diyorlar. Bu mektup böyle okunur. İlk ifadesinde “Sokak çağrısına sinirliydim” diyorsa, kendisi sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var. Yüzde yüz yönlendirdi. Ben bu adama baktığımda böyle bir akıl, böyle bir plan; mümkün değil, mutlaka yönlendirildi.

‘Birileri bana, CHP’ye ve muhalefete mesaj veriyor’

* Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP’ye ve muhalefete mesaj veriyor “Ayağınızı denk alın” diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi “Kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var” derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; “Sokak çağrılarına sinirliydim”, “Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…” Üç nokta koydular.

Tengioğlu’nun kızı, CHP’yi aramış

* Böyle birinin dışarıda olması, infaz meselesiyle ilgili eleştirileri doğruluyor. Kendi çocuğunu katletmiş birisinin aramıza bu kolay karışması kabul edilemez. Hikayeyi duyunca kızları için çok üzüldüm. Balkondan atlamış kızı (Yasemin Tengioğlu) genel merkezimizi aramış. Ses kaydını dinledim. Ağlayarak, “Balkondan atlayan kızıyım, Özgür beye geçmiş olsun, sadece bunun için aradım” diyor.

‘Koruma zafiyeti bana ait’

* O zafiyet bana ait. Önümden giden, herkese dikkatli bakan iri yarı korumalar özellikle cenazelerde, yaslarda, başka parti üyeleriyle temas ederken yanlış anlaşılabiliyor. Onu yapacak arkadaş için “Bu öndeki yürümesin” dedim, AKM’ye girmeden. Korumalar baklava motifi şeklinde yürüyorlar. Baklavanın iki yanındakiler için de “Arkadaşlar geniş çalışsın” dedim, onları da yolladım. Ortaya ne çıktıysa, zafiyet görüntüsü adına, benim talimatımla çıktı.

* Halkla teması kesmesinler, aileyi itip kakma olmasın diye yaptım. Başımıza ne geldiyse benim verdiğim talimatın eseri geldi. Koruma müdürü beni defalarca “Bu yaptığınız doğru değil, işimize mani oluyorsunuz” diyordu. Dün de “Ah genel başkanım, sonu bu oldu” diye tatlı dille sitem ettiler.

‘Hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum’

* (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” sözleri) Bu, saldırıyı doğrudan bir kişi ve bir partiyle ilişkilendirmek olur. Bunu yapmak doğru olmaz. O zaman bambaşka bir şey çıkar ortaya. Ben hiçbir partiyi sorumlu tutmuyorum ama etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını istiyorum.

‘Siyasi nezakete uygun değil’

* (Bahçeli’nin adını anmadığı “Geçmiş olsun” mesajı) Hiç yapılmasa daha iyiymiş. Türkiye’nin kurucu partisinin, “Geçmiş olsun” dediğin kişinin adını anmamak, oradaki üslup siyasi nezakete uygun değil.









