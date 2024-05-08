Özel ‘savunma’da: İçeri almayız diyecek halimiz yok

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırladığı için topa tutulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeyi, “İçeri almayız diyecek halimiz yok” diye savundu.

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AKP’nin amiral gemilerinden Yeni Şafak’ta da çalışmış Karagöz, birçok kez toplumun sinir uçlarına dokunmuştu. Karagöz İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızı H.K.G.’nin cinsel istismara uğramasını aklamaya girişmiş, “Terörist çalıştırılıyor” diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef almış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’yla yediği yemeğin izinsiz çekilmiş görüntülerini paylaşarak şarap içmesine gönderme yapmıştı. Karagöz, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyaretiyle ilgili bir fotoğrafı da “Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri” diye yazmış, kamuoyu bunu Alevilere yönelik bir söylem olarak algılamıştı.

Özel, Karagöz’ü makam odasında ağırladığı ve samimi pozlar verdiği kareler sosyal medyaya yansıyınca topa tutuldu.

Nikah davetiyesi vermiş

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın ulaştığı Özel görüşmeyi şöyle gerekçelendirdi: “Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da bir çok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok.”