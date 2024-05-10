Özel: Müzakereyle sonuç almıyorsak mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, müzakereyle sonuç almadıkları takdirde mücadele edeceklerini vurguladı.

Özgür Özel. (ANKA)

Özel, CHP’nin kazandığı Uşak Belediyesi’ni ziyaret etti. ANKA’nın haberine göre belediye binası önünde toplananlara seslenen Özel’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Kürdüyle Türküyle, Alevisiyle Sünnisiyle bu ülkedeki herkesi hep birlikte kucaklıyoruz. Kucaklamaya devam edeceğiz.

*Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyılın ilk seçimini kazandık. Türkiye İttifakı kazandı.

*Bu süreçte kimileri 31 Mart’tan sonra bambaşka tartışmalara açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var.

*Evet, normalleşme diyoruz. Yumuşama falan değil. Normalleşme diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse, gelin artıralım demek. Asgari ücrete zam yapalım demek. Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim.

*Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç almıyorsak, o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir.