Özel, Konya'da: Erdoğan'a 'telef' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) odaklı soruşturmalara ilişkin yayınları nedeniyle TRT’ye yüklendi: “Devletin televizyonunun yaptığı ihanet unutulmaz, günü gelince TRT’yi yönetenlerden hukuk içinde hesabını soracağız.”

Özel ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset yolunda telef olup gidecek?” sözlerine yanıt verdi: “Bu millet Ekrem başkanı sana telef ettirmez senin yerine cumhurbaşkanı eder.”

Fotoğraf: CHP / Ekran görüntüsü

CHP, ‘AKP’nin kalesi’ olarak nitelenen Konya’da ‘Millet iradesine sahip çıkıyor’ mitingi düzenledi.

Yavaş’tan Erdoğan’a ‘telef’ tepkisi

Mitingde ilk mikrofonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı ve özetle şöyle konuştu:

* Büyükşehir belediye başkanlarımızın çoğunu kazandık ve memnuniyet giderek artıyor. Ekrem başkan “Beni canlı yayında yargılayın” diyor. İlk yapılacak seçimde derslerini alacaklar, hak yerini bulacak. Ortada suç falan yok.

* (Telef tepkisi) Bu ülkede herhangi bir yere aday olmak suç mu? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler bu haksızlığı bütün millete anlatmak için meydanlardayız. İlk yapılacak genel seçimde bu iktidar değişecek.

İmamoğlu: Toprağa değil adalete de su gerek

Yavaş’tan sonra CHP Konya İl Başkanı Bekir Yaman, tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. Mesaj özetle şöyle:

* Bugünler Konya Ovası’nın en güzel zamanıdır ancak toprağımız hüzünlü. Obrukları sadece doğal felaket olarak görmek yanlış olur. Oluşan bu çukurlar yanlış tarım politikasının açtığı yaralardır. Yalnızca toprağa değil, adalete de su gerek. Adaletin terazisi şaştığında da gönlümüzde dev obruklar oluşuyor.

* Bu ülke, bu toprak, bu gelecek hepimizin. Umudunuzu birlikte büyütün. Bu topraklar yeniden hak, hukuk ve adaletin yurdu olsun. Bu ülkeyi hak, hukuk, adaletle buluşturacağımız güne karşı yürüyüşümüzü birlikte sürdüreceğiz. Yoksulluğu da, adaletsizliği de birlikte aşacağız.

Özel: Adaletsizlikten Konya’ya sığınıyoruz

Ardından Özel konuşma yaptı. “Bir büyük adaletsizlikten Konya’ya sığınıyoruz” diyen CHP lideri, devamında özetle şunları söyledi:

* Türkiye deprem ülkesi. İstanbul’u büyük bir deprem bekliyor. Git bir Deprem Bakanlığı kur. Her partiden bakan yardımcısı al. Hep birlikte siyaset üstü şekilde çalışalım. Gel beraber yürütelim bu işi dedim dönüp bakmadılar. Bu sene veya bir sonraki sene illa ki gelecek o sandık. Milletimiz cumhurbaşkanı olarak Ekrem İmamoğlu’nu seçecek. Partinin genel başkanı olarak Ekrem Başkan’dan isteyeceğim tek şey ‘Deprem Bakanlığı’ olacak. Depremin siyaseti de şakası da olmaz.

‘O günün mağduru bugün Saraçhane’nin zalimi’

* Saraçhane’nin o günkü (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cezaevinde olduğu dönemden bahsediyor) mağduru bugün Saraçhane’nin zalimi oldu. Zamanında kendisine yapılmayanları şimdi başkasına yapıyor.

‘TRT’den yayınlayın; millet görsün ne iftira ne gerçek’

* Soruşturmada normalde gizlilik var. Ama gidip TRT’yi, A Haber’i, CNN’i, bunların kanallarını açarsanız her türlü yalan var. Gerçekte olmayan şeyler sanki varmış gibi anlatılıyor. Biz adayımıza, arkadaşımıza güveniyoruz. Eğer siz iddiaların gerçek olduğunu iddia ediyorsanız mahkemeyi TRT’den yayınlayın; millet görsün ne iftira ne gerçek.

‘Devletin televizyonunun yaptığı ihanet unutulmaz’

* AK Partili siyasetçileri savcı yapınca Ekrem başkanla savaşa yollayınca 19 Mart darbesi geldi. 19 Mart, hem İBB Başkanı’na darbedir hem de 23 Mart günü zorunlu olmadan sandığı koşturan 15,5 milyon vatandaşımıza darbe yapılmaya çalışılmaktadır. Darbeler her zaman askerden gelmez, bazen de böyle sivillerden gelir. Her zaman kamuflajla değil, bazen de cübbeyle gelir. Bugünkü darbenin karargâhı Beştepe’dir. Bu darbenin silahı yalandır, iftiradır. Devletin televizyonunun yaptığı ihanet unutulmaz! Günü gelince yaralansak da TRT’yi yönetenlerden günü gelince bunun hesabını soracağız.

* 18 Mart’ta Ekrem başkanın 32 yıllık diplomasını iptal ettiler. Ertesi gün polislerle Ekrem başkanın kapısına dayandılar. O günlerde Erdoğan “Bir ay geçsin onlar ailelerinin yüzüne bakamayacaklar” demişti. Üzerinden 1,5 ay geçti, ben Konyalıların gözünün içine bakıyorum. Peki sen gerçekten senden korkmayan birinin gözünün içine bakıp “Bu yapılanlar siyasi değil hukuki” diyebiliyor musun? Sokağa çıkabiliyor musun, pazara gidebiliyor musun?

‘Mahkeme-i kübrada karşınıza çıkacak’

* Bre yalancılar, iftiracılar, kul hakkı yiyenler, Allah’tan korkmazlar; hani günlerce çantada para diyordunuz… Nerede para? Siz onun içinde Rahmetli Kadir Topbaş’ın aldığı jammer olduğunu bile bile üç, dört gün bir yalanla, bu millete attığınız iftira var ya eninde sonunda mahkeme-i kübrada sizin karşınıza çıkacak kardeşim, eninde sonunda.

‘Bu millet Ekrem başkanı telef ettirmez ama senin yerine cumhurbaşkanı eder’

* Ekrem başkanı telef ettim, gerekirse Özgür’ü (CHP genel başkanı Özel) de ederim, karşıma kim çıkacaksa hepsini telef ederim diyor. Ben olacağı söyleyeyim; bu millet Ekrem başkanı sana telef ettirmez ama taltif (hoş davranır) eder, senin yerine cumhurbaşkanı eder.