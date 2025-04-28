Özel 'kanıt' gösterdi: 19 Mart'ın maddi hedefi Kanal İstanbul

CHP lideri Özgür Özel, “Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: “Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir görüntüsünü paylaştı.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

Özel’in X hesabından 27 Şubat 2025’e ait olduğunu belirtilerek paylaşılan videoda Erdoğan’ın helikopterdeki gezintisi görülüyor.

Görüntülerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Erdoğan’a bölgeyi tanıttığı ve üzerinde gezinilen yerin Başakşehir’deki ‘Sular Vadisi Viyadüğü’ olduğunu söylediği duyuluyor.

Uraloğlu ayrıca, “Toplam 45 kilometrelik bir proje. Büyük köprüye geldik sayın cumhurbaşkanım. 860 metre uzunluğunda olacak, kendi sınıfında kendi sınıfının en büyük köprüsü olacak” diyor.

Videonun başındaki altyazıya göre görüntüler Uraloğlu’nun resmi YouTube hesabından alınmış.

Özel’in paylaşımı şöyle:

“Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki: “Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır. “Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır. 19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İMAMOĞLU Maddi hedefi KANAL İSTANBUL’dur. Tarih 27 Şubat 2025. İşte Erdoğan, işte kayıt, işte kanıt!”