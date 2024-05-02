Özel ‘iyimser’ ayrıldı: Olumlu sonuçlar doğuracak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağına ilişkin ‘iyimser’ olduğunu vurguladı.

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Erdoğan ile Özel arasındaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İki partinin liderlerini sekiz yıl sonra bir araya getiren görüşmenin adresi AKP Genel Merkezi’ydi.

Özel, görüşmeye ilişkin Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuştu.

Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirten Özel, “Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim” dedi.

Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğini söyleyen Özel, müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğini kaydetti.

Erdoğan da ziyaret edecek

CHP kaynaklarının aktardığına göre Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını söyledi.

Erdoğan’ın bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek, “En kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyarette bulunalım” dediği öğrenildi.

Hediyeler unutulmadı

Özel, Erdoğan’a Manisa’daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Erdoğan da Özel’e fincan takımı, çay ve bal hediye etti.