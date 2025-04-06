Özel, CHP kurultayında konuşuyor: Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21’nci Olağanüstü CHP Kurultayı’nda konuşuyor: “Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür.“

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’ye kayyım atanması girişimlerinin önünü kesmek’ amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Özel’in kurultayda tek aday olması bekleniyordu. Ama partiden iki isim daha aday olacağını duyurdu. Bunlardan biri Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, diğeriyse 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul Milletvekili olan Berhan Şimşek.

Diğer yandan CHP’li Salıcı X hesabından kurultayda Özel’in listesine karşı başka bir listeyle çıkacaklarını duyurmuştu:

“Cumhuriyet Halk Partisi 21’inci Olağanüstü Kurultayı’ndaki Parti Meclisi seçimlerinde ‘Denge ve Dayanışma Listesi’ çıkaracağız. ‘Denge’ diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.“

Özel kurultayda şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye’de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar ama sokaklar irade halkındır, bizimle birliktedir.

O cunta arkadaşlarımızı esir tutmaktadır. Bugün Türkiye’yi seçimden korkan, rakibinden korkan, milletten korkan bir cunta yönetmektedir. Tayyip Erdoğan halkın desteğini arkasına alan bir cumhurbaşkanı değil, halkın desteğini alanları kendine rakip olabilecekleri hedef alan bir cunta başkanına dönüşmüştür. Artık meşruiyeti yoktur, seçimden, sokaktan korkmaktadır. Bugün bu salondaki irade o cuntayı dağıtacak iradedir. Türkiye bir avuç cuntacıdan büyüktür.”