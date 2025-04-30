Özel: Bu sefer Şahin, Doğan, Kartal diye üç hayvan bulmuşlar

CHP lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) operasyonların ikinci dalgasındaki gizli tanıklar hakkında “Bu sefer isimleri Şahin, Doğan, Kartal diye üç hayvan bulmuşlar. Yine iftira, yine kumpas” dedi.

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Özel, her hafta çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini duyurmuştu.

‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ diye adlandırılan mitingin üçüncüsü Başakşehir’de.

Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘Kendi yandaş müteahhitlerinden iftiracı şikayetçiler yaratmaya çalıştılar’

* Bu darbeyi kılıfına uydurmak için bir kumpas dosyası hazırladılar. O ilk dalgada ilk olarak işi gizli tanıklara dayandırdılar. Öyle ya, geçmişte İstanbul’un rantını kendi siyasetlerine sermaye edenler, İstanbul’dan yola çıkıp tüm Türkiye’deki siyasetlerini kente karşı işlenmiş kent suçlarından finanse edenler… İstanbul’u vaktiyle “Biz bu şehre çok ihanet ettik” diye günü geldiğinde itiraf edenler, kişi kendinden bilir işi davasıyla, bir başsavcıya, “Git bak, elinle koymuş gibi bulacaksın” dediği bir iftira dosyasını teslim ettiler…

* Gizli tanıklarıyla birçok iftira, birçok yalanla dolu bir dosya hazırladı. Ancak o gizli tanıkların söylediği sözleri, iddiaları bir tane somut delil desteklemeyince üç ay anlattıkları MASAK raporu, ki yokmuş, ortaya çıkıp bir peçete torbası gibi tel tel dökülünce, bu sefer döndüler, kendi yandaş müteahhitlerinden iftiracı şikayetçiler yaratmaya çalıştılar.

‘Arkadaşlarımızı yalancı şahit noktasına getirmek gibi bir kötülüğe yeltendiler’

* Onların da ne somut bir delili, ne gördüm demeleri, ne benden biri istedi demeleri mümkün değildi. “Öyle duydum” dediler, savcının işinin gelecek bir somut bir şey söyleyemediler. En sonunda çare, içeride tuttukları arkadaşlarımızı tehdit etmek, onları birbirine karşı yalancı şahit noktasına getirmek gibi bir kötülüğe yeltendiler.

‘Üç hayvan bulmuşlar’

* İlk dalgada ellerinde üç gizli tanık vardı. Meşe, Ladin ve Çınar isminde üç tane odun. Bu odunun yalanları milletin vicdanından dönünce geçen gün ikinci dalgaya kalkıştılar. İkinci dalgada da üç tane gizli tanık var. Bu sefer isimleri Şahin, Doğan, Kartal diye üç hayvan bulmuşlar. Yine yalan, yine iftira, yine kumpas.

‘Erdoğan’ın göreve başlattığı İSKİ daire başkanına gözaltı yaptılar’

* İSKİ daire başkanımıza, Erdoğan döneminde İBB’ye girmiş. Dememişiz ki “AK parti döneminde girmiş”, liyakatli bir insan, görevine devam ettirilmiş hatta terfi ettirilmiş. Kanal İstanbul çılgınlığı çıkınca kaçak yapılara göz açtırmayıp bunlara işlem başlatınca Erdoğan’ın kendi göreve başlattığı İSKİ daire başkanına gözaltı yaptılar. Yine İSKİ’nin genel müdürü, kendisinden yasaya aykırı ruhsat talep eden birine ruhsat vermediği için tehdit edildi. İSKİ genel müdürümüzü, Şafak beyi gözaltına aldılar.

‘Trump’a Kıbrıs da senin olsun Filistin de diyen bir Erdoğan var’

* Bunlar 19 Mart darbesinin icazetini Trump’tan aldılar. Ne diyor Trump, “Severim onu bizim çocuktur” diyor. Tıpkı Kenan Evren’e dedikleri gibi. Trump, “Gazze’yi boşaltacağım, orayı Las Vegas yapacağım” diyor, Erdoğan susuyor. Trump, “Güney Kıbrıs’ı Türki Cumhuriyetler tanıyacak” diyor bunlar susuyorlar. Ama şunu bilsinler ki CHP’nin üçüncü genel başkanı, Yaser Arafat’ın can yoldaşı Bülent Ecevit’in çizgisi neresiyse biz de oradayız.

* Bunlar 6’ıncı filo gelince ona selam duranlardır. Biz, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yoldaşlarıyız. Bir tarafta Kıbrıs işgal altındayken, Kıbrıs’ı kurtaran, ‘Bizimkiler geliyor’ diye küçük çocukları sevince boğanlar var, bir tarafta Trump korkusuyla Kıbrıs’ı satanlar var.

* Tek talebi var Trump’tan, yenemeyeceği bir rakibi var, beş yıl yapmadığım çirkef kalmadı, yine yendi, beni yenecek. Ona darbe yapacağım, bana ses çıkarma, ona darbe yapacağım, Kıbrıs da senin olsun, Filistin de diyen bir Erdoğan var karşımızda.

‘İletişim Başkanlığı not yollamış’

* Bugün cumhurbaşkanlığının İletişim Başkanlığı, AK Parti’nin milletvekillerine televizyonda konuşacaklara not yollamış. Diyor ki, ‘İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin. CHP’nin verdiği cevaplara cevap vermeyin, sakın ha büyütmeyin’. Not yazmış. ‘KKTC, Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin, konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın ha sakın, CHP’nin Kıbrıs iddialarına yanıt vermeyin. 1 Mayıs’ta Taksim’e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin…’ Bu şudur, AKP ahlaki üstünlüğü, psikolojik üstünlüğü kaybetmiş, kendi zihninde muhalefete düşmüş, milletvekillerine nasıl savunma yapacağını anlatıyor. Korkun bizden. Biz haklıyız, biz güçlüyüz, biz kazanacağız.

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