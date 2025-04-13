Özdemir İnce: İmamoğlu hapisteyse vicdan sahibi olarak bizim de kafaca hapiste olmamız gerekir

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türk Dil Kurumu, vicdan sözcüğü için “kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılamasını sağlayan duygu” diyor. “Kendi ahlak değerleri”nin altını çizelim. Burada ahlakın nasıl şekillendiği önem kazanıyor, aslında vicdan dediğimiz şeyin bireysel olduğunu ortaya koyuyor. Vicdan ya da duyunç, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir. Friedrich Nietzsche’ye göre vicdan, borçlanma ahlakına bağlı olarak gelişmiş, “söz verebilen bir hayvan yetiştirme” amacıyla icat edilmiş bir kavramdır.

Biz Türkçede, “vicdanlı insan” dendiğinde, bunu “merhametli insan”, “adil İnsan”, “namuslu insan” olarak anlarız. Vicdan sahibi insan, hakem ve hâkim (yargıç) olma niteliklerine sahiptir; iyi ile kötüyü, karşılaştığı zaman anında ayırır ve oyunu iyiden yana kullanır. Vicdan sadece insanlar için değil insanların kurup yönettiği kurum ve kuruluşlar için de kullanılır. Vicdan sahibi bir yargı karar vermek için gizli tanığa, yalancı tanığa başvurur mu? Vicdan sahibi bir hükümet, yönetimde, merhamet ve adaleti unutur mu?

Bilinç olarak vicdan, insanlığın sırat köprüsüdür. Buna göre “biz”, “her şey”e ve “herkes”e karşı sorumluyuz. Yani bilinç sahibi olmayan her koyun kendi bacağından asılır ama bilinç sahibi “biri” bizim bacağımızdan da asılır. Ekrem İmamoğlu hapiste ise vicdan sahibi olarak bizim de kafaca hapiste olmamız gerekir.

Özdemir İnce’nin yazısı