Özdemir İnce: Cumhuriyet düşmanı bir kışkırtıcı!

Artık din adamı falan değil bu adam, Cumhuriyet düşmanı bir kışkırtıcı! “İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, insanla Allah arasında olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine, yargısına yansımasın. Görüyorsunuz ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları adeta” diye T.C. Anayasası’nın 2. ve 24. maddelerini kaldırıp kubura atan adama başka ne denir? İnanç (siyasal İslam) sokağa ne yapmak için çıkacak, baskın ya da darbe yapmak için mi, yoksa Taliban adaleti getirmek için mi? Müminin inancı elbette kendisiye Allah arasında olacak, araya Ali Erbaş ve tarikat şeyhleri mi girecek? İnanç yani İslam kuşkusuz müminlerin evine girecek, giriyor zaten ama SİYASETE, TİCARETE, ADALETE, YARGIYA giremez. Yasaktır! Girdiği zaman rejimin adı ŞERİAT olur, ŞERİAT! Ey devlet memuru Ali Erbaş, dinin siyasete, ticarete, adalete, yargıya girmediği rejime LAİKLİK denir. Anayasanın değişmez 2. maddesinde yer alıyor. “Ortalığı ayağa kaldırıyorlar” diye tanımladığını insanlar, sizin anayasanın ikinci maddesine karşı darbe yapmak istediğinizi anladıkları için “ayağa kalkarak” sizi ihbar ediyorlar.

Özdemir İnce’nin yazısı