Özdem Sanberk: Dünya ülkeleri derin bir karamsarlık ve endişe içinde

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İnsanlık, içinde bulunduğumuz yüzyıla, yeni bir ‘dünya düzeni’nin çok geçmeden kurulabileceği umuduyla girdi. Bu umut 2000’li yılların başlarından itibaren yerini yavaş yavaş bir hayale bıraktı. Amerika’da Cumhuriyetçi Parti Başkanı Donald Trump’ın 5 Kasım 2024 seçimlerini kazanarak başkan seçilmesi ve 17 Ocak 2025 tarihinde görevine fiilen başlamasıyla var olan umutsuzluk adeta bir kabusa dönüşme yoluna girdi. Bugün ise tüm dünya ülkeleri derin bir karamsarlık ve endişe içinde. Kendilerinin ve çocuklarının geleceğinden emin olamayan halklar sinirli ve huzursuz.

ABD Başkanı Trump’ın ve kurduğu yeni hükûmette Yardımcısı J.D. Vance ve Elon Musk ile birlikte Doğu-Batı ilişkilerinde NATO ve AB’ye karşı açıkça Rusya’yı tercih eden bir çizgi izlemesi ve Ukrayna savaşından çekilmeye kalkışması dünya güçler dengelerini alt üst etti. Bu durumun Ukrayna savaşında Putin’in, Zelenski’ye karşı tedricen üstünlük sağlaması, Avrupa’nın Fransa ve İngiltere öncülüğünde ve Almanya ve Polonya’nın da katkılarıyla Ukrayna’nın Rusya karşısındaki gerilemesinin dengelenmesine çalışılması lüzumu doğdu. Başkan Trump bununla da kalmadı. İki NATO müttefikine (Kanada ve Danimarka’ya) karşı toprak talepleri ileri sürmeye başladı; ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ve mevcut ticaret anlaşmalarını çiğneyerek gümrük tarifelerini yükseltti.

Türk milleti, her şeye rağmen bugün kendi kurduğu cumhuriyetine güveniyor. Son yüzyılda dünyada ve bölgemizde çıkan ölümcül savaşlara ve kanlı çarpışmalara rağmen bölgemizde ve dünyada pek çok devlet yok oldu, parçalandı veya kısmi toprak kaybına uğradı. Türkiye ise yüz yıldan beri bir karış bile toprak kaybına maruz kalmadı. Bu başarıyı cumhuriyetimizin kuruluş mantığında yer alan ilkelere bağlı kalabilmesine borçluyuz. Adımlarımızı, 100 yıldan bu yana gücünü ispat etmiş olan bu strateji istikametinde, temel haklar ve hukuk zeminine dönerek atmaya devam edersek Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve dünyanın uygar ve gelişmiş ülkeleriyle beraberce, barış, iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde yeni bir ‘dünya düzeni’ kurulması çabalarına katkıda bulunacaktır.

Özdem Sanberk’in yazısı