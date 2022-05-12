Özdağ’dan Soylu’ya tazminat davası: Geliri sokak hayvanlarına harcanacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya manevi tazminat davası açtığını açıkladı.

Görsel: Diken

Partinin yazılı açıklamasında Soylu’nun katıldığı bir televizyon programında Özdağ’a “Hayvandan aşağı bir adamdır” gibi ifadelerle küçük düşürdüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Süleyman Soylu, 05.05.2022 tarihinde katıldığı TGRT Haber isimli TV programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a kamuoyunda saygınlığı hedef alan küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Daha doğru bir ifade ile açıkça küfretmiştir. Program sunucusunun, ‘Kendisinden bir cevap var’ demesine karşılık cevap olarak aynen şu ifadeleri kullanmıştır: ‘Hiç, hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem, hiç adam yerine koymam. Hayır, kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine de insani yerine de koymam. Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz’ dedi.”

‘Gelir sokak hayvanlarına harcanacak’

Açıklamada “Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır” dendi.

Ne olmuştu?

Soylu, son günlerde sığınmacı sorunuyla ilgili haberlerde öne çıkan Özdağ’a ağır laflar etmişti. Özdağ ise bakanlık binasına gideceğini duyurarak, Soylu’nun karşısına çıkmasını istemiş, “Seni bulacağım oğlum. Erkeksen orada bekle” demişti.

Özdağ ve beraberindeki partililer 6 Mayıs’ta Meclis’in Dikmen kapısından İçişleri Bakanlığı’na yürümek istemiş, polis tarafından engellenmişti. Özdağ, Meclis önündeki konuşmasında Soylu’ya “Tutuklanacaksın” diye haykırmıştı.