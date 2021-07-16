Özcan Yeniçeri: Sadece Kabil hükümetinin desteğine güvenmek doğru değil

Türkiye’nin sadece Kâbil hükümetinin desteğine güvenerek de bu ülkede NATO sonrasında görev üstlenmesi doğru değildir. Hem Kabil Hükümeti hem Taliban’la hem de diğer muhalif örgütlerle ortak mutabakata varılmadan Türkiye’nin sorumluluk üstlenmesi sanılanın da ötesinde tehlikelidir.

Hamid Karzai Havaalanı Kabil’in merkezinde olup başkentin güvenliğini sağlamadan havaalanın güvenliğini sağlamak mümkün değildir. Başkent Kabil’in güvenliğini sağlamak da Afganistan’ın bütününde alan hâkimiyeti sağlamakla ilgilidir.

Özcan Yeniçeri’nin yazısı