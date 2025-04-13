Ozancan Özdemir: OECD'nin Türkiye Ekonomik Anketi çeşitli çözüm önerileri sunuyor

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10 Nisan günü OECD, Türkiye’ye dâir 2025 Ekonomik Anketini yayınladı. 136 sayfadan oluşan bu rapor, ülkeye dair ekonomik durumu dört başlık altında özetliyor ve sunduğu özetle beraber gelecek için de bir projeksiyon sunuyor. İlk bölüm makroekonomik istikrarın yeniden nasıl tesis edilebileceğine dair bir çerçeve ele alıyor. Rapor, Türkiye’nin son iki yılda OECD’nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğunu belirtiyor. Bunun arka planında yatan sebebin ise genişleyici mali ve para politikalarının desteği ile artan tüketici harcamalarının yükselmesi olarak gösteriliyor. Fakat, rapor bu politikaların da yüksek enflasyon, genişleyen cari açık ve Türk lirasının değer kaybı gibi nedenler dolayısıyla sürdürülebilir olmadığını yazıyor.

Raporun ikinci bölümü ise Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına katılımındaki engellere odaklanmış. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının diğer OECD ülkelerine kıyasla düşük olduğu ve bu eşitsizliklerin kişi başına düşen GSYİH için önemli bir kayıp anlamına geldiği ifade ediliyor. Bu sorunlara yönelik olarak ise uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, esnek çalışma düzenlemelerinin teşvik edilmesi ve yasal kısıtlamaların azaltılması gibi çözümler öneriliyor.

Öte yandan raporda Türkiye ekonomisinin orta-yüksek teknoloji sektörlerinde yoğunlaştığı ancak yüksek vasıflı üretim ve hizmetlerde rekabet gücünü artırması gerektiği değerlendirilmekte. Türkiye’nin inovasyon sistemi performansının OECD ortalamasının gerisinde olduğu, Ar-Ge harcamalarının artmış olsa da yetersiz olduğu ve işletmelerin inovasyon yapma oranının düşük olduğu belirtilmiş. İnovasyonu teşvik etmek için ise Ar-Ge desteklerinin daha hedefli hale getirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, işgücünün becerilerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenmeye katılımın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi, yüksek vasıflı işçilerin Türkiye’ye gelmesini kolaylaştıracak politikaların uygulanması ve işletme kurma ve faaliyet gösterme üzerindeki düzenleyici yüklerin azaltılarak rekabetin artırılması gibi çözümler öneriliyor.

Ozancan Özdemir’in yazısı