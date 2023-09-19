Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp (36), başına ateş ederek intihar etti.

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DHA’nın aktardığına göre, Kayaalp’in yaşadığı dairenin balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kayaalp’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait ruhsatlı tabancayla hayatına son veren oyuncu Kayaalp ‘Sakarya Fırat’, ‘Küçük Kıyamet’, ‘Düşler ve Umutlar’, ‘Elif’, ‘Şeref Meselesi’ ve ‘Savaşçı’ dizilerinde oynamıştı.