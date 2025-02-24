Oya Armutçu: Yargı Paketi'nde hakim, iki yıl altı cezalarda tutuklama kararı verebilecek

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TBMM’ye sunulması beklenen 10. Yargı Paketi’nde tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunurken, 2 yılın altındaki suçlarda da hâkimlere takdir yetkisi tanınıyor. Hakim, 2 yıl altı cezalarda da suç işleme eğilimine bakarak tutuklama kararı verebilecek…

…Tutuklama yasağına ilişkin 2 yıllık sınır korunuyor. 2 yılın altında ceza gerektiren suçlarda hâkim genel olarak tutuklama kararı vermeyecek. Ancak, çok önemli bir değişiklikle 2 yılın altındaki suçlarda hâkimlere tutuklama konusunda takdir yetkisi tanınıyor. Buna göre, “şüphelinin davranışlarının yeniden bir suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması (suç işleme eğilimi)”, “suçun işleniş şekli”, “suçtan meydana gelen zararın ağırlığının kamu düzenini önemli ölçüde bozması” hallerinde hâkim 2 yılın altındaki suçlarda da şüphelinin tutuklanmasına karar verebilecek.

Oya Armutçu’nun yazısı