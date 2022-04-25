Otomobile en az yüzde 25 zam yolda

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte üretimdeki maliyet artışları, otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yıl sonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına en az yüzde 25 zam bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocaktan bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerdeyse bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli başlayacak.

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz belirtilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) taşıtlar satış ve servis komitesi meclis üyesi Ziya Alp Gülan’dan geldi. Dünya’dan Aysel Yücel’e konuşan Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi.

Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

ODD Başkanı Bozkurt: Artış kaçınılmaz

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi.