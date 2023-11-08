Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

Bir dönem yatırım aracı haline gelen otomobiller bu özelliğini giderek kaybediyor.

Fotoğraf: AA

Önceki ekonomi yönetimi altında yüksek enflasyona rağmen faizler indirilmiş ve vatandaşlar yatırımlarını korumak için alternatif alanlara yönelmişti. Bu alanlardan birisi de otomobildi. Özellikle ikinci el araç fiyatları, yükselen döviz kuru ve birinci el tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı katlandıkça katlanmış ve hatta bazı dönemlerde birinci el araç fiyatlarını bile geçmişti.

Uzmanlarsa otomobilin yatırımcı aracı olmaktan çıkmaya başladığını dile getiriyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik konuyla ilgili şunları dedi: “Otomobilin bir yatırım aracı olarak görülmesi, arz sıkıntısının ve yüksek enflasyonun birlikte yaşandığı dönemlerde zaman zaman gerçekleşebiliyor olsa da aslında döviz bazında baktığınızda otomobil gerçek anlamda bir yatırım aracı değildir. Şu anda bu denklemin arz tarafının değiştiğini kabul edersek, ki pazardaki gelişmelerde de bunu net biçimde görüyoruz, otomobilin bir yatırım aracı olarak görülme trendinin ortadan kalktığını düşünebiliriz.”