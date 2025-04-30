Otel müdürünün ifadesi: Kameraların kapatıldığını görsem izin vermezdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gittiği ve korumasının kameraları bantladığı Le Meridien Hotel’in serbest bırakılan müdürünün savcılık ifadesine ulaşıldı.

Korumanın kamerayı bantladığı an / Le Meridien Hotel. Fotoğraf: AA

İBB’ye ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu dahil onlarca İBB yöneticisi gözaltına alınmıştı. İmamoğlu ve İBB yöneticileri 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İstanbul başsavcılığı cumartesi ‘yolsuzluk’ suçlamasıyla 53 gözaltı kararı daha çıkarmış, bunlardan 18’i bu sabah tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında İmamoğlu’nun Ekim 2024’te gittiği Le Meridien Hotel’in kameralarını bantlayan Çağlar Türkmen de var.

Soruşturma dosyasına göre İmamoğlu, o gün otelde Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat genel müdürü), Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu başkanı), Adem Soytekin (iş insanı), Fatih Keleş (İBB Spor Kulübü başkanı) ve Hüseyin Köksal’la (iş insanı) toplantı yaptı.

Başsavcılık kararıyla dün otelin genel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İki yönetici de adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum’

Udil savcılık ifadesinde oteldeki görevine Kasım 2023’te başladığını, bu yılın martının sonunda ayrıldığını söyledi.

Bu süre zarfında İmamoğlu ve kalabalık bir grubun toplantı için otele geldiğini belirten Udil şunları söyledi:

“Ortalama 1-2 saat otelde dururlardı. Gelmeden evvel korumaları gelir, toplantı yapılacak salonları kontrol ederlerdi. Yanlarında da jammer getirirlerdi. Jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum. İmamoğlu otele gidip geldiğinde genelde ben karşılar ve yolculardım. Yanında koruma müdürü Mustafa ile özel kalem müdürü Kadriye (İBB Özel Kalem Müdürü Kasapoğlu, gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakıldı) olurdu.”

Udil, Kasapoğlu’nun otele genelde erken gelip erken çıktığını ve toplantılara çok katılmadığını belirtti.

Sorgusunda kendisine gösterilen fotoğraflara ilişkin de şöyle konuştu: “Bana fotoğraflarını gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz olduğunu öğrendiğim şahısları otelimizde gördüm. Murat Ongun’u da birkaç defa otelde hatırlıyorum. Hüseyin Köksal’ı hatırlamadım.”

Udil ifadesine şöyle devam etti:

“Basına yansıyan kamera kapatılma görüntüleri, ikinci katta bulunan toplantı salonunu gösteren kameraya aittir. Kamera kapatıldığı anı ben görmedim. Otelin kamera sistemini izleyen personel vardır ancak otelde 400’e yakın kamera olduğundan her kamerayı takip etmek mümkün değildir. Kameraların hepsi kayıt yapar. Bir olay olduğunda bu kayıtlar açılıp izlenir. Ekrem İmamoğlu otele her geldiğinde, gelmeden önce jammerler otele getirilirdi. Ancak bu jammerlerin kullanılmasından dolayı otel sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Jammerlerin ayarı var mı bilmiyorum.”

Gözaltına alınan güvenlik müdürü Oğurlu’nun işe alınmasını kendisinin tavsiye ettiğini söyleyen Udil, onun hala otelde çalıştığını söyledi.

‘Kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim’

Udil, otelden ayrılış gerekçelerinin güncel olaylarla ilgisi olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı toplantıların faturasını M*** adına yazıyorduk. Operasyon Müdürü Cem A, faturanın M***’a yazılmasını söylemişti. 14 Mart’ta ayrılmak için dilekçe verdim. Firmayla anlaşamadım. Delilleri gizleme ya da karartma fiilini kabul etmiyorum. Kameraların kapatıldığını görsem buna izin vermezdim.”