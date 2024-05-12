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Yaramazlara biraz batar!

ÖSYM engelli adaylara YKS’de ek süre verecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verecek.

LGS
Fotoğraf: AA

Serebral palsi nedeniyle yüzde 76 oranında engelli olan bir öğrenci, kalem tutma, çizme, işlem yapma ve yazma gibi ince motor becerisi gerektiren durumlarda akranlarına göre daha yavaş hareket ettiğini belirtmiş, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) bu yıl gireceği YKS’de ek süre verilmesi talebiyle başvurmuştu.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2022’de yayımladığı yönetmelikte engelli öğrencilere ek süre verilmesini kararlaştırmış ama düzenleme 2024-2025 eğitim öğretim yılına kadar ertelenmişti.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin yıl kaybına uğramaması için bir yıl sonra yürürlüğe girecek sınavda ek süre uygulamasının öne çekilmesi yönünde ÖSYM’ye tavsiyede bulundu.

Tavsiye üzerine ÖSYM, bu yıl yapılacak sınavda engelli adayların hepsine 30 dakika ek süre verilmesine karar verdi.

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