Osmaniye’deki yangın: Beş kişi gözaltında

Osmaniye’deki Dereobası köyünde çıkan orman yangınına ilişkin beş kişi gözaltına alındı.

Tülüce’deki yangından… Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre merkeze bağlı Dereobası’ndaki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.

Ekiplerin 10 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrole alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yine merkeze bağlı Sarpınağzı köyü ve Kazmaca köyü Tülüce mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına ise müdahale sürüyor.