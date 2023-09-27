Osman Ulagay: Kronik enflasyon, toplumun ahlâkını bozan bir hastalık

Türkiye bugün bir kez daha azgın enflasyonun tahripkâr etkilerinin ekonomiyi çıkmaza sürüklediği ve toplumun ahlakını bozduğu bir ortamda kendisine bir çıkış yolu arıyor. Ben 1981 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde ekonomi sayfası editörü olarak göreve başladığım günden itibaren Türkiye’de yaşanan bütün krizleri yakından izlemiş ve izlenimlerini kitaplaştırmış bir gazete yazarı olarak, Türkiye’nin enflasyon vebasından kurtulmadan istikrarlı bir ekonomiye kavuşmasının olanaksız olduğunu düşünüyorum. Kronik enflasyon, ekonomiyi çıkmazlara sürüklemenin ötesinde toplumun ahlâkını bozan bir hastalık.

Osman Ulagay’ın yazısı