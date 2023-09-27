Osman Ulagay: Kronik enflasyon, toplumun ahlâkını bozan bir hastalık

Türkiye bugün bir kez daha azgın enflasyonun tahripkâr etkilerinin ekonomiyi çıkmaza sürüklediği ve toplumun ahlakını bozduğu bir ortamda kendisine bir çıkış yolu arıyor. Ben 1981 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde ekonomi sayfası editörü olarak göreve başladığım günden itibaren Türkiye’de yaşanan bütün krizleri yakından izlemiş ve izlenimlerini kitaplaştırmış bir gazete yazarı olarak, Türkiye’nin enflasyon vebasından kurtulmadan istikrarlı bir ekonomiye kavuşmasının olanaksız olduğunu düşünüyorum. Kronik enflasyon, ekonomiyi çıkmazlara sürüklemenin ötesinde toplumun ahlâkını bozan bir hastalık.
SON HABERLER
Hollywood’da senaristler, beş aylık grevi sona erdirmeyi kabul etti
ABD’de Amerikan Senaristler Birliği’nin (WGA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona erdi.
ABD tarihinde ilk: Biden, otomotiv işçilerinin grevine katıldı
ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikasının 12’nci gününe giren grevine destek verdi. Bu, tarihi bir olay.
Borsada güne tedbirle başlayan hisseler – 27 Eylül 2023
Borsa İstanbul’da bugün sekiz hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Nazi askerini parlamentoda alkışlattıran Kanada Avam Kamarası başkanı istifa etti
Kanada’da parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler için savaşan Ukraynalıyı parlamentoda ‘savaş kahramanı’ olarak tanıtıp ayakta alkışlattırmasına yönelik tepkilerin ardından istifa etti.
Dolar ve avro ‘çaktırmadan’ yükseliyor
Dolar/TL ve avro/TL, yükselişine devam ediyor.