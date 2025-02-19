Osman Ulagay: Erdoğan Türkiye'sinde köşe yazarı olmak

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Milliyet’te 17 yıl köşe yazarı olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Başbakan Erdoğan’ın gazete yazarlarını patronlarına şikayet etmesi üzerine yazdığım eleştirel yazıyı Milliyet gazetesinin yayınlamak istememesi üzerine Milliyet’ten ayrılmaya karar verdim. Erdoğan Türkiye’sinde yazı yazmanın vebali ağırdı. Anımsadığım kadarıyla o dönemde beni izleyen olmadı, yazarlık teklif eden de. Yıllar sonra ilk teklifi Dünya gazetesinin yönetimine yeni gelmiş olan Hakan Güldağ’dan aldım ve dış haberler sayfasında yazmak kaydıyla kabul ettim bu teklifi .

Dünya gazetesinde ve daha sonra Nasıl bir Ekonomi’de çok sayıda yazım yayınlandı, anımsadığım kadarıyla ciddi bir sorunla karşılaşmadım. Ancak Türkiye’nin bugün gelmiş olduğu noktada ortaya çıkan tablo, hukukun ayaklar altına alındığı ve Sayın Erdoğan’ın tek başına hükmettiği bu ülkede acı gerçekleri yazmanın cezasız kalmayacağını gösteriyor.

Osman Ulagay’ın yazısı