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Yaramazlara biraz batar!

Osman Ulagay: 10 Soros gelse bugünkü yönetimin Türkiye’ye verdiği zararı veremez

Beraat ettiği halde hapiste tutulan Osman Kavala’nın “Sorosçu” olduğu ve Soros’un Türkiye’yi hedef alan kötü emellerine hizmet ettiği için “hapiste tutulduğu” (İç İşleri Bakanı’nın açıklaması) iddiası da bir efsane bence.

2003 yılında Davos’ta Soros ile aynı masaya oturup ondan destek istediği bilinen Sayın Erdoğan’ın şimdi Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen 10 ülkenin büyükelçilerini kovmak istemesi ve konuyu Soros’a bağlaması da dikkatleri saptırarak ekonomideki fiyaskoyu örtmek için bulunmuş bir kurnazlık denemesi.


Halen toplam serveti 6,8 milyar dolar olan 91 yaşındaki Soros’un bugünkü profiliyle ne gücü yeter “güçlü Türkiye”yi sabote etmeye ne de böyle bir niyeti var bence.

Aslında 10 tane Soros bir araya gelse bugünkü yönetimin Türkiye’ye verdiği zararı veremez.

Osman Ulagay’ın yazısı

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