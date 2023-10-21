Osman Sert: Saldırıların durması için İsrail tarafında bir irade olması gerekiyor

İsrail’in saldırılarını durdurması için her şeyden önce İsrail tarafında bir irade olması gerekiyor. Netanyahu hükümeti; İsrail’in bugüne kadar ki en sağcı, en ırkçı, en dinci, en radikal hükümeti konumunda. Kabine üyelerinin Filistinlilere karşı görüşleri; geçelim uluslararası insan hakları beyannamelerini, modern savaş hukukun bile var olmadığı zamanlardaki sıradan kurallara bile uymuyor.

Üstelik son Gazze çatışmasına kadar İsrail Filistinlilerin sıradan yaşam standartlarına bile saygı duymadan Arap ülkeleri ile normalleşebileceğini gördü.

Bu süreç ABD’nin, Kudüs’ün işgalinden bu yana tabu olan, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ile birlikte yaşandı.

Yani İsrail 1948’deki kuruluşundan bu yana Arap ülkeleri ile yaşadığı savaşlar dışında en büyük siyasal kazanımlarını Filistinliler’e dair hiçbir olumlu adım atmadan, kalıcı barışa ilişkin bir perspektif sunmadan aksine işgalin şiddetini daha da arttırdığı bir dönemde sağladı.

Osman Sert’in yazısı