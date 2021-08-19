Osman Sert: Safları yine laiklik üzerinden sıklaştırmaya çalışanlar ülkeye iyilik yapmıyor

Türkiye İran olmadı, Afganistan olmaktan da bizi Cumhuriyet kurtardı diye söylem üretenler yine ülkenin sorunlarını ıskalayıp kendi elleri ile ülkenin gündemini kimlik siyasetine meze yapıyorlar.

Ülkenin yönetilememesi, kurumsuzlaşması, öngörülebilir bir ekonomiye sahip olmaması dururken safları Türkiye’ye uymayan bir örneği temel alarak yine laiklik, din, modernlik üzerinden sıklaştırmaya çalışanlar ülkeye iyilik yapmıyorlar.

Bırakın İslam dünyasının en batıdaki örneği olan Türkiye’yi, İslam topluluğun genelini yansıtmakta bile yetersiz kalacak bir örnek üzerinden abartılı benzetmelerle, vülgarize görüntülerle Türkiye’deki din algısı ile hesaplaşmak ya da ABD’nin geri çekilmesi ile mümkün olmuş bir Taliban zaferi üzerinden anti-emperyalizm methiyeleri düzmek olsa olsa önyargıların sığ sularına hapsolmak demektir.

Osman Sert’in yazısı