Diken

Yaramazlara biraz batar!

Osman Sert: Ordu eleştirilemez mi?

Modern devlet hesap verilebilirlik, şeffaflık, devletin toplum tarafından denetlenmesi, katılımcı karar alma mekanizmalarının demokratik meşruiyet süreçleri çerçevesinde oluşturulması üzerine kurulu. Aslında bu mücadelenin üç odağı var. Elinde silah olan güce karşı vatandaşın korunması, iktidarın barışçıl yollarla devri ve toplanan vergiyi kimin nasıl harcayacağının toplum tarafından belirlenmesi.

Dolayısıyla gücü kullanan tüm birimlerin eleştiriye açık olması bir gereklilik. Eğer devletin tamamını ya da bir kısmını eleştiriden, denetimden, tartışmadan uzak tutuyorsanız ya bir şeyleri saklama amacınız vardır ya da o kısım sizin iktidarınıza farklı şekillerde sağlayamadığınız bir zemin oluşturuyordur.


Osman Sert’in yazısı

SON HABERLER

Kalp atışlarınız size ne anlatmaya çalışıyor?

Kalple ilgili semptomlar biraz sinir bozucu olabilir. İster zorlu bir tenis maçından sonra, ister gece yatağınızda uzanırken göğsünüzde veya vücudunuzun başka bir yerinde kalp atışlarınızı hissetmek, Google’da “Hastalığım ne?” aramalarına yol açabilir.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,36 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,48, avro/TL yüzde 0,02 ve altının gram satış fiyatı yüzde 0,60 eğer kazandı.