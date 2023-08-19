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Yaramazlara biraz batar!

Osman Sert: Muhalefetin şansı ve şanssızlığı

İkisi de aynı aslında. Muhalefetin şansı da şanssızlığı da ne yaparsa yapsın bir kesimin oylarını hiç değiştirmemesi.

14 Mayıs’ta birinci turda muhalefetin yaşadığı seçim yenilgisi ve hemen ardından gelen dağılmışlık hissine bakılırsa ikinci turda Kılıçdaroğlu ilk turdakinden çok daha kötü bir seçim sonucu alacaktı.


Beklenen öyle olmadı. İkinci turda katılım oranı düştü ama adaylar arasında fark sabit kaldı. Birinci turda katılım oranı %87 iken ikinci turda %84 oldu. Bir buçuk milyon seçmen sandığa gitmedi.

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