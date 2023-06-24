Osman Sert: Muhalefet, iktidara itiraz edilmesi zor bir kredi hediye etti

Seçimler adil ve eşit şartlarda değildi ama muhalefetin Erdoğan’ı yenme imkânı vardı. Kılıçdaroğlu’nun ortak aday gösterilmesi, adayın da kampanya boyunca içeriğinden diline kadar yanlış ve eksik kampanya yürütmesi, muhalefetin diğer aktörlerinin bir bütün olarak süreci sahiplenmemesi ile Erdoğan kazandı.

Erdoğan’a sahici ve gerçek meşruiyet alanını işte bu ‘kaybedebilirdi’ ihtimali sağlıyor. Eğer “Ne olursa olsun seçimin sonucu değişmeyecekti” algısı genel kabul görse idi Erdoğan’ın meşruiyet zemini de bugünkü kadar geniş olmazdı.

Muhalefet, farklı aday ve/ve ya farklı kampanya kurgusu ile kazanabileceği bir seçimi kaybettiği için iktidara itiraz edilmesi zor bir kredi hediye etti. Erdoğan da muhalefetin bu açığını bütün nobranlığı ile kullandı. Ve sonuç aldı.

Osman Sert’in yazısı