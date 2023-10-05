Osman Sert: Kişiye bağlı siyaset mantığı sadece içişleri bakanlığında geçerli değil

Mevcut İçişleri Bakanı, kendisinden önce zemin kazanan yasadışı organize suç örgütleri ile mücadele ederken ve belki de bu mücadelesi terör saldırılarının hedefi olurken yine bir bakan değişikliği ile işlerin tersine dönmeyeceğinin garantisi yok.

Bu da savcıların resen başlattıkları soruşturmalar, kolluk güçlerinin görevlerinin gereği yerine getirdikleri işlemler sonucu değil siyasi iradenin bu sefer böyle istemesi ile gerçekleşen bir operasyon süreci yaşanmasından kaynaklanıyor.

Üstelik kişiye bağlı, konjonktürel, sürekliliği belirsiz siyaset mantığı sadece İçişleri Bakanlığı’nda geçerli değil. Benzer sorular ve problemler ekonomi yönetimi için de geçerli.

Osman Sert’in yazısı