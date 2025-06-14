Osman Sert: İran'a saldıran İsrail olmasa tepkiler daha sessiz bile olabilirdi

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

İran’ın kimsenin haz etmediği İsrail tarafından hedef alınmasında bölge ülkelerinin sessiz kalması Tahran’ın son yirmi yılda kendi ektiğini biçtiği bir sonuç.

Bölgeki komşuları ve ülke halkları ile ittifak kurmak yerine neredeyse her ülkede farklı gruplarla irtibat kurarak bölgeyi istikrarsızlaştıran asimetrik güvenlik stratejisinin Tahran’ı korumaya yetmediği, üstüne de merkezi hükümetleri kendisine hasım haline getirdiği ortaya çıktı.

Eğer saldıran İsrail olmasa gösterilen tepkiler daha sessiz bile olabilirdi. İran-İsrail çatışması daha uzun süre devam edebilir. Form değiştirebilir. Yaşananlar bölgesiyle ve halkıyla stratejik ve değer temelinde kopmuş bir yönetimin, kendi güvenliği için tüm bölgeyi hedef alabilen akıl ve vicdan tutulması yaşayan bir ülkenin üretecekleri maliyetin herkesi etkileyeceğini gösteriyor.

Osman Sert’in yazısı