Osman Sert: İktidarın keyfi sınırlamalardan başka aracı kalmadı

29 Ekim kutlamaları sırasında Fox Tv, Cumhuriyet ve ANKA muhabirleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın talimatı ile Anıtkabir’deki törenlere alınmadı. Haliyle uygulamaya programa alınmayan basın kuruluşları, gazetecilik meslek örgütleri tepki gösterdi. Hükümeti halkın bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı tekeline almakla suçladı.

İktidar ile basın arasında yüzde yüz ideal bir denge belki de hiç mümkün değil. Bugün basının, gerek güçlü ve kapsayıcı meslek örgütleri gerek yasal düzenlemeler gerekse yerleşik geleneklerle korunduğu ülkelerde bile benzer sorunlar yaşanabiliyor. İktidarlar denetlenmemek ve kamu gücünü istedikleri gibi kullanmak, sivil toplum ve basın da iktidarları denetlemek istedikçe bu kavga devam edecek.

Dün itibariyle yaşanan gerilim ise bir yanda iktidarın basını kontrol etmek için bu tür hukuksuz ve keyfi sınırlamalardan başka aracı kalmadığını, basını kendisine bir düşman olarak gördüğünü ve akreditasyonu da bir intikam amacıyla kullandığını gösteriyor.

Osman Sert’in yazısı