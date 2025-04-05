Osman Sert: AK Parti sözünü tüketmekle kalmadı, zıddına inkılap etti

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AK Parti sözünü tüketmekle de kalmadı, hani neredeyse zıddına inkılâp etti. İnsan haklarından yerel yönetimlere, ekonomide serbest piyasanın gereklerinden eğitimde fırsat eşitliğine varana kadar her iddiasını önce gerçekleştiren, ileri taşıyan sonra bile isteye geriye düşen ve tersini yapan AK Parti bugün itibarıyla çıktığı noktanın tam ters kutbuna evrildi.

AK Parti’nin kendisiyle birlikte elitleri ve kitleleri de aynı dönüşümü yaşadı. Söylemde eski kavramları kullansa da mutlakiyetçi otoriter bir siyasi duruşun temsilcilerinin Türkiye için yeni bir hikâye yazması çok zor. Dini değerlerin ihyası gibi AK Parti’ye münhasır bir alanda yaşanan çürüme bile muhafazakâr mahallenin içinden geçtiği travmanın en münhasır örneklerinden biri.

Ülkenin çıkışı için Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. CHP’nin ‘radikal demokrat’ bir tutuma ihtiyacı var. Gök kubbe altında söylenmemiş söz çok kalmadı ise CHP’ye yol haritası önermek için hazır metinler de var.

Osman Sert’in yazısı