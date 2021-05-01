Osman Müftüoğlu: Virüste de bizde de mutasyon çoktan oldu

Virüsün bu kadar çok sayıda insanı enfekte ettiği, bu kadar çok fazla sayıda hastanın bedeninde trilyonlarca defa kendini tekrarlama imkânı bulduğu bir ülkede yapısal değişime uğrayıp mutasyon geçirmemesi zaten şaşırtıcı bir sonuç olur. Eğer gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi bizde de bir “ULUSAL COVID-19 GENOM KOORDİNASYON SİSTEMİ” olsaydı emin olun biz de şimdiye kadar çoktan en az bir adet “TÜRK MUTASYONU” belirlemiş ve duyurmuş olurduk.
Sadece virüste değil, pandemi bizde de çok sayıda ruhsal/davranışsal mutasyon oluşturdu.
MUTASYON 1: SAĞLIĞIN DEĞERİNİ YENİDEN FARK ETTİK
MUTASYON 2: SAĞLIKÇILARIN KIYMETİNİ ÖĞRENDİK
MUTASYON 3: BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK YASLANDIK
MUTASYON 4: BELİRSİZLİKLE MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK
MUTASYON 5: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI ÖNE ÇIKARDIK
MUTASYON 6: ‘KORUNMAK TEDAVİDEN ÖNEMLİDİR’ DEDİK
MUTASYON 7: MASKEYLE BARIŞTIK