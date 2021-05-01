Osman Müftüoğlu: Virüste de bizde de mutasyon çoktan oldu

Virüsün bu kadar çok sayıda insanı enfekte ettiği, bu kadar çok fazla sayıda hastanın bedeninde trilyonlarca defa kendini tekrarlama imkânı bulduğu bir ülkede yapısal değişime uğrayıp mutasyon geçirmemesi zaten şaşırtıcı bir sonuç olur. Eğer gelişmiş pek çok ülkede olduğu gibi bizde de bir “ULUSAL COVID-19 GENOM KOORDİNASYON SİSTEMİ” olsaydı emin olun biz de şimdiye kadar çoktan en az bir adet “TÜRK MUTASYONU” belirlemiş ve duyurmuş olurduk.

Sadece virüste değil, pandemi bizde de çok sayıda ruhsal/davranışsal mutasyon oluşturdu.

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MUTASYON 1: SAĞLIĞIN DEĞERİNİ YENİDEN FARK ETTİK

MUTASYON 2: SAĞLIKÇILARIN KIYMETİNİ ÖĞRENDİK

MUTASYON 3: BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK YASLANDIK

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MUTASYON 4: BELİRSİZLİKLE MÜCADELEYİ ÖĞRENDİK

MUTASYON 5: TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI ÖNE ÇIKARDIK

MUTASYON 6: ‘KORUNMAK TEDAVİDEN ÖNEMLİDİR’ DEDİK

MUTASYON 7: MASKEYLE BARIŞTIK

Osman Müftüoğlu’nun yazısı