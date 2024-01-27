Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Üst solunum yolu enfeksiyonları vakalarında endişe verici artış var

– Hasta olanların evlerinden çıkmamalarında fayda var.

– Hastalık belirtilerinden şüphelenenlerin evlerinde bile olsalar mutlaka ama mutlaka maske takmaları lazım.


– Önemli bir uyarım daha var: Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge yayımlayarak hastaneler, poliklinikler, hatta doktor muayenehanelerinde bile maske zorunluluğunu hiç olmazsa 2-3 hafta süreyle yeniden gündeme getirmeli.

– Diğer taraftan viral enfeksiyonların yaygınlaşmasında toplu taşıma araçlarının, uçakların, otobüslerin, metrobüslerin ve metroların önemli bir payının olduğu da kesin. Maske ile korunma meselesi bu alanlarda daha da önemsenmeli.

– Son bir uyarı da uçak firmaları yöneticilerine olacak: Uçaklarda öksüren yolcular için bile yeterince maske bulunmuyor. Doğru olanı prensip olarak öksüren, aksıran, hapşıran yani virüs yayma ihtimali olan yolcuları hosteslerin uyarmaları ve maske taktırmalarıdır.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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‘Tuzlu çay’ tartışmasında İlber Ortaylı da topa girdi

Amerikalı bir profesörün, mükemmel bir çay demlemek için bir tutam tuz kullanılması gerektiğini öne sürmesi günlerdir Britanya’da tartışılıyor. Hatta iki ülke arasında ‘resmi’ atışma da oldu.

Bu tartışmaya tarihçi Prof.Dr.İlber Ortaylı da dahil oldu: “İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır.”