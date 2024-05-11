Osman Müftüoğlu: Sağlık için yeni hedef; kronik hastalıklar

Net ve açık bilgi şu: Sağlıktaki mükemmel iyileşmeler önümüzdeki yıllarda ömrümüze en az 10-20 yıllık ilave bir yaşam süresinin daha ekleneceğini gösteriyor. Bu sürenin 50 yıla kadar uzayabileceğini tahmin edenler bile var. Özellikle “rejeneratif tıp”ta, “kök hücre” alanında, “biyoteknoloji” bilimlerinde, “nanoteknoloji” çalışmalarında ulaşılan hedefler ve gelişmeler muazzam, heyecan verici ve şaşırtıcı boyutlarda. Bunlara son yıllarda eklenen “yapay zekâ”nın sağlayacağı yeni avantajlar da eklenecek olursa çok değil 10-20 yıl sonra “80 yaşın 60 yaş” hatta “100 yaşın 70 yaş” haline gelmesi kesinlikle şaşırtıcı olmayacak. ŞU BİLGİNİN ALTINI NET VE AÇIK OLARAK BİR KEZ DAHA ÇİZİYORUM, SİZİN DE BİR KENARA NOT ETMENİZİ İSTİYORUM: Eğer kronik hastalıklarla mücadeleyi doğru dürüst ve daha dikkatli yapabilirsek bu hastalıkları önleyerek 60’lı hatta 80’li yaşlara “sıfır” kronik hastalık karnesiyle girmeyi başarabilirsek lifespan ile healthspan’ı eşitlememiz uzak bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı