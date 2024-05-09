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Yaramazlara biraz batar!

Osman Müftüoğlu: Mükemmel sağlık için ilk 10

Yaşınız, cinsiniz, işiniz gücünüz, gelir düzeyiniz, genetik mirasınız ya da yaşadığınız coğrafya… Bunların her biri önemli birer sağlık/sağlamlık belirleyicisi. Ama bilelim ki hepimiz için ortak olan başka bazı sağlık hedefleri de var ve onları asla unutmamamız lazım. İsterseniz gelin o hedeflerin ilk 10’unu bir kez daha hatırlayalım…

İlk 5


1- Hazdan kopma, keyfi bırakma, yüzünden gülümsemeyi ağzından kahkahayı eksik etme.

2- Stresten uzak dur, huzura odaklan. İşe evini, eve işini götürme.

3- Aileni ve sosyal ilişkilerini güçlü ve büyük tut. Arkadaşsız, dostsuz, komşusuz kalma.

4- Sağlık kontrollerini ihmal etme, gereksiz ilaç kullanma, manevi ve doğal şifaya da zaman ayır.

5- İncinme, incitme, eşine, işine, çocuklarına, doğaya ve duaya aşk ile sarıl.

İkinci 5

1- Her gün yürü. Paslanmamak için 5 bin, yağlanmamak için 7 bin 500, iyi yaşlanmak için 10 bin adımı hedefle.

2- Uykundan asla taviz verme. Duasız ve dileksiz yatağa girme. Aynı saatlerde erken yatıp erkan kalk.

3- Az ve öz ye. Yaşın ilerledikçe lokmaları azalt adımları çoğalt.

4- Kilonu ve bel çevreni dikkatle izle.

5- Sağlık kontrollerini yaptırmayı ve su içmeyi unutma.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı

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