Osman Müftüoğlu: Kim korkar hain ‘X’ten

Bugünlerde pek gündemde olan “X hastalığı” sadece bir varsayımsal bir terimdir, bir hayalettir.

Prensip olarak Dünya Sağlık Örgütü yakın bir gelecekte ortaya çıkabilecek bir salgına karşı hepimizi uyarmak için böyle bir tanımı gündeme getirmiştir.

Bizim yapmamız gereken adı ister “X”, ister “Y”, ister “Z” olsun bağışıklığımızı güçlü tutmak, kendimize iyi bakmak ve koruyucu önlemleri özellikle viral enfeksiyonların daha kolay yayıldığı kış aylarında mümkün olduğu ölçüde gündemde tutmaktır.

ÖNEMLİ NOT: Bağışıklık desteği takviyelerini kontrolsüz kullanmayınız. Eczacınız veya doktorunuzdan bilgi almadan kullandığınızda başta böbrek ve karaciğer olmak üzere bazı toksik etkilerle karşılaşabileceğinizi unutmayınız.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı