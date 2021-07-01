Osman Müftüoğlu: ‘Isınma turları’ yapmakla yetinelim

Pandemiyi dikkatle izleyen ve elinden geldiğince doğru analizler yapmaya çalışan biri olarak sizden ricam şudur: Önümüzde konulan seçenekler ne kadar fazla, şımartıcı, coşku verici, hatta şaşırtıcı olsa da gelin lütfen bu seçeneklerin hepsini birden aynı anda ve hızla devreye sokmayalım. Aşılama kampanyası sonuçlanıncaya, toplumsal bağışıklık düzeyine ulaşılıncaya kadar gelin ufak ufak “ısınma turları” yapmakla yetinelim.
SON HABERLER
Aynı ekipten ikinci ‘unicorn’: Türk oyun firması 1 milyar dolar değerlemeyi aştı
İstanbul merkezli mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı.
İstismar davalarında medyanın sorumluluğu: Şiddetin detayına gerek yok
Elmalı Davası medyanın sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi. Birçok yurttaş, aralarında profesyonel gazeteciler de dahil, dosya delillilerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştılar. Uzmanlarına göre delillerin açık bir şekilde paylaşılmasının faydadan çok zararı var. Bilinçsiz bir şekilde paylaşım yapanların yanı sıra zararını bilmesine rağmen rating ve etkileşim kaygısıyla paylaşımda ısrarcı olanlar da oluyor.
AB kısıtlamasız seyahat dönemine başlıyor: ‘Güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye hala yok
Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde kısıtlamasız seyahatlerin yeniden başlamasını mümkün kılan ‘Dijital Covid Sertifikası’ uygulaması gece yarısı yürürlüğe girerken Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa dışındaki bazı ülkelere yapılacak seyahatlere ilişkin kısıtlamalar bir süre daha devam edecek.
Kılıçdaroğlu dört dilde anlattı: Kanal İstanbul’un foncularına geri ödeme yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Kanal İstanbul’a yatırım yapan kurumların paralarını geri alamayacağını dört farklı dilde anlattı.
Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.