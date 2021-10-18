Osman Müftüoğlu: İngiltere, Rusya ve Türkiye’de kayıplar neden çok farklı?

İngiltere ve Rusya’da da hasta sayılarında muazzam artışlar var. Dikkatimizi çekmesi gereken farklı nokta ise şu: Vaka sayıları, günlük kayıplara (ölümler) oranlandığında İngiltere’de kaybedilen insan sayısı bizden çok daha az. Rusya’da ise tam tersi bir durum var: Rusya’da kaybedilen insanların sayısı günlük vaka rakamlarıyla oranlandığında üzücü ve çok yüksek. İşte tam da bu noktada aklımıza “aşının gücü!” geliyor. Aşılamayı bizden önce ve daha hızlı başlatıp erkenden yola çıkan ve uyguladığı güçlü aşılarla başarılı bir aşı kampanyası yaşayan İngiltere’de vaka sayılarındaki artışa rağmen bizden çok daha az insan kaybı söz konusu. Rusya’ya gelince… Orada tam tersi bir durum yaşanıyor. Rusya aşılamadaki başarısızlığın faturasını daha çok insanını kaybederek ödüyor.
SON HABERLER
Pandemi kalbimizi hızlandırdı, tahammülümüzü azalttı
Normal durumlarda kalbin dış uyaranlara ve ihtiyacına göre dakikadaki atım sayısını ayarladığını belirten uzmanlar, pandeminin de etkisiyle kalbin bu uyumunun bozulduğunu, kalp atım sayısının sürekli yüksek seyrettiğini, daha tahammülsüz, daha yorgun, daha isteksiz hale geldiğimizi belirtiyorlar.
Arsa fiyatları da uçuşa geçti
Pandemiyle birlikte değişen beklentiler, uzaktan çalışma ve deprem korkusu müstakil konutlara talebi artırınca arsa fiyatları yükseldi. 2019-2021 döneminde arsa fiyatları İzmir’de yüzde 178, Muğla’da yüzde 143, Çanakkale’de yüzde 131, Mersin’de yüzde 105, Balıkesir’de yüzde 91, Antalya’da yüzde 87’ye varan oranda arttı.
Prof. Ceyhan: Corona virüsünü soğuk algınlığından ayırmanın tek yolu test
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüyle soğuk algınlığını ayırmanın tek yolunun test yaptırmak olduğunu söyledi. Ceyhan, “Bir aileyi bırakın, ben de ayırt edemem. Sadece Covid-19 için değil, bu virüsler için de testler var, onları da yapmak durumundasınız” dedi.
DEVA Partisi’nin siyasal sistem ve hükümet şekli önerisi…
DEVA Partisi, İYİ Parti’den daha kısa ve büyük ölçüde ana-ara başlıklardan oluşan, ayrıntıya girmeyen bir metin yayınladı.
Squid Game aslında ne anlatıyor?
Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavuran Squid Game’e dair teoriler ve tartışmalar artıyor. Akademisyen Güventürk Görgülü, dizide neoliberal birey imalinin bir aşamasının anlatıldığını belirtiyor.