Osman Müftüoğlu: En marifetli vitamin

VİTAMİN sözcüğü “Hayat veren amin” anlamına geliyor. İster B, C, A, ister E, K, ister bir başka vitamin olması fark etmiyor, bu mucize doğal moleküllerin her biri hücre, doku ve organ fonksiyonlarımızın düzgün çalışmasına, bizi hastalıklardan koruyup kollamasına, beden ve ruhumuzun formda, fit ve keyifli kalmasına yardımcı oluyor.

Ama bunlardan bir tanesi var ki “diğer vitaminlerden çok daha fazla” görevler üstleniyor. Sanırım o vitaminin adını siz de tahmin ettiniz: D VİTAMİNİ.

D vitamini “kemik kas bütünlüğümüzün korunmasında, kalp damar sistemimizin verimli çalışmasında, bağışıklığımızın güçlü kalmasında, enfeksiyonların frenlenmesinde, kanserlerin önlenmesinde” ve hatta yeni bir çalışmaya bakılırsa “demansın/bunamanın önlenmesinde” bile bize yardımcı olabiliyor.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı