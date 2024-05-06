Osman Müftüoğlu: Başarılı yaşlanma

İşte bu nedenle başarılı yaşlanmanın önemli belirleyicilerinden biri depresyon tuzağından uzak kalabilmektir.

Tekrar hatırlatayım: Zaman zaman hissettiğimiz “geçici hüzünler” ile “depresyon” farklı şeylerdir. Depresyondan bahsedebilmemiz için birkaç haftadan daha uzun süren bir üzüntü, bir neşesizlik, isteksizlik, halsizlik, bitkinlik, bir ümitsizlik ve boşluk duygusu içine düşmüş olmak gerekiyor. Ve yine hatırlatayım, kronik depresyon da bir yaşlı için en az tansiyon yüksekliği, en az kalp damar hastalığı ya da beyin felci tehdidi kadar önemli bir probleme dönüşebiliyor. Peki, depresyonla başa çıkmanın dolayısıyla daha iyi yaşlanmanın çoğumuzun farkında olmadığı farklı ve etkili bir doğal ilaç var mı? Bana sorarsanız o ilaç kesinlikle var ve cebinizde! Sizin onu değerlendirmenizi bekliyor: MOTİVASYON! Nedenine gelince…

Daha önce de hatırlattım ama tekrarda fayda var: Başarılı bir iyi yaşlanma sürecini yönetmek de başkalarının değil bizim elimizdedir. Motivasyon sözcüğünün anlamı ve içeriği “başarılı yaşlanma” söz konusu olduğunda ise farklı bir önem kazanır. Belli bir amacınızın olması dışında yeni ve farklı öğrenmelere ve entelektüel çabalara odaklanmak motivasyonun bir numaralı yol arkadaşıdır. Bu nedenle akılcı bir yaşlanma planı entelektüel tembelliği reddeder, motivasyonu önemser. Hayata ve zamana, yeni teknolojilere ve bilgilere, sosyal değişimlere ayak uyduracak motivasyonu olmayan ve yeni öğrenmelere yelken açmayan her yaşlı yalnızlığa mahkûmdur.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı